Memur olarak çalıştığı belediyeden istifa edip Sivas'a geri dönene Nilay Balcı, aldığı destek sonrasında kısa sürede otel sahibi oldu. Genç kadın eşinin de desteği olduğunu ifade ederek yaşadığı süreci anlattı.

İSTİFA EDİP MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Memur bir ailenin kızı olarak 6 yıl önce Kayseri'nin Kocasinan Belediyesinde görev yapmaya başlayan Nilay Balcı, istifa etme kararı alarak memleketi Germenek'e döndü. İş arayışına memlektinde devam eden Balcı, aldığı destek sonrasında ilçeye otel açma kararı verdi. Hayallerini gerçekleştiren Balcı, "Eşimin de çok büyük desteği var. Oteli yaparak ilçemize sektörde yeni bir hava katmak en büyük hayallerimizden birisiydi." diye konuştu.

KADINLARA İSTİHDAM SAĞLIYOR

2023 yılında otel yapımına başlayan Balcı, kadınların girişimci olarak bu sektörde yer almasını istediğini ifade etti. Balcı, kadınlara örnek olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek 5 katlı otelinde kadınlara istihdam sağladığını da ekledi.