Cem YILDIRIM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yüzde 2.55 olarak açıkladığı ekim ayı enflasyonu işçi ve memurları çileden çıkardı. Maaşlarına TÜİK’in belirlediği enflasyon oranında zam alacak olan memur sendikalarından da TÜİK’e kınama mesajları yağdı. Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde düşük maaşa mahkum edildiklerini belirten memurlar, Meclis önünde eylem yaptı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ekmekli ve çizgili pijamalı eylem yaptı. Artan borç yükü ile icralık olan memurlar ve memur emeklilerini temsilen canlandırma yapan konfederasyon üyeleri, “Bir canımız var, canımızı alacaksınız. Bir ceketim var sayın memurum. Al ceketimi al” diyerek soyundu. Gömlek ve kravatları ile pantolonlarını da çıkaran üyeler, altlarındaki çizgili pijamalarla kaldı.

ZAM ZORUNLULUKTUR

Açıklamayı okuyan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, “Yalnızca görevdeki memurlar değil, ömrünü bu devlete adamış memur emeklileri de bugün açlık sınırında hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bu nedenle emeklilerimiz için insan onurunu gözeten, gecikmeksizin uygulanacak seyyanen zam artık bir tercih değil, bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Enflasyon verilerini değerlendiren Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın ise, “4 aylık enflasyon (temmuz-ekim) yüzde 10.25 ve enflasyon farkı yüzde 5 olarak gerçekleşti.Kasım ve aralık aylarında gerçekleşecek fiyat artışlarıyla kamu görevlilerinin gelir kayıpları maalesef büyüyerek devam edecek. Kış aylarının gelmesiyle birlikte; doğalgaz kullanımı, elektrik ve diğer zorunlu harcamalarda mecburi olarak artacak” dedi.

İktidara uyarılarda bulunan Birleşik Kamu-İş’ten yapılan açıklamada ise, “Gerçek enflasyonla uyumlu ücret politikası acilen hayata geçirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

TÜİK gerçeklere gözünü kapatıyor

Temmuz’da memur ve emeklilere verilen yüzde 5’lik maaş artışının şimdiden eriyip yok olduğunu belirten Kamu-Sen‘den yapılan açıklamada ise “Ne yazık ki bu tablo artık sürpriz olmaktan çıkmış, adeta bir alışkanlığa dönüşmüştür” denildi. Büro-İş ise şu açıklamayı yayınladı: “TÜİK tükeniyor, kendi bildiğini okuyor. Ekim ayında oynadıkları enflasyon rakamlarından vazgeçmeyen TÜİK halkın gerçeklerine gözlerini kapatmaya devam ediyor.”