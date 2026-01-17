Milyonlarca memuru ilgilendiren 2026 yılı giyecek yardımı uygulamasına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, önceki yıllarda uygulamada yaşanan tereddütlerin ve kurumlar arası farklılıkların giderilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle birlikte bu yıl memurlar için tek tip bir yöntem yerine iki farklı uygulama hayata geçirilecek.

Yeni genelgeye göre, giyecek yardımı aynî ve nakdî olmak üzere iki yöntemle sağlanacak. Türkiye Gazetesi köşe yazarı ve SGK uzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde bu durumu şu ifadelerle aktardı:

“Dolayısıyla bu sene sistemde ‘çifte standart’ değil, ‘çifte yöntem’ uygulanacak: Bazı memurlar kıyafetini paket olarak alacak, bazılarının hesabına ise kuruşu kuruşuna nakit yatacak.”

SAĞLIK VE TEKNİK PERSONEL İÇİN AYNÎ YARDIM SÜRECEK

Genelgede, özellikle sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel ile belirli teknik unvanlara sahip memurlar için giyecek yardımının aynî olarak verilmeye devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda kıyafetler, ilgili kurumlar tarafından temin edilecek.

“Yeni genelgeye göre devlet, memurunun giyim kuşamını şansa bırakmıyor. Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel ile belirli teknik ünvanlara sahip memurlar için ‘aynî yardım’ (yani kıyafetin kendisi) verilmeye devam edilecek.”

Bakanlık ayrıca, kurumların yapacağı alımlarda uyması gereken azami birim fiyatları da belirledi. Bu çerçevede, belirlenen tavan fiyatların üzerine çıkılmasına izin verilmeyecek.

NAKDİ ÖDEME MAAŞLARA 'SOSYAL HAKLAR' KODUYLA YANSIYACAK

Kıyafetin aynî olarak verilmediği durumlarda ise giyecek yardımı nakit olarak ödenecek. Bu ödemeler, memurların maaş bordrosunda “Sosyal Haklar” kalemi altında yer alacak.

Örnek ödeme tutarları ise köşe yazısında şu şekilde paylaşıldı:

“Şoför Kadrosuna 1.995,85 TL: Bir şoförün takım elbisesinden eldivenine, atkısından yağmurluğuna kadar her şey hesaplandı.”

“Yardımcı Hizmetliye 1.458,47 TL: Takım elbise ve ayakkabı bedeli olarak bu rakam netleşti.”

KULLANIM SÜRESİ DOLMADAN YENİ ÖDEME YAPILMAYACAK

Genelgede dikkat çeken bir diğer düzenleme ise kıyafetlerin kullanım süresine ilişkin oldu. Buna göre, belirlenen süre dolmadan aynı kıyafet için yeniden ödeme yapılmayacak.

“Genelgede açık bir uyarı var: Bir kıyafetin (örneğin atkının 3 yıl, yağmurluğun 2 yıl) kullanım süresi dolmadan, memura yeni bir ödeme yapılmayacak.”

VERGİ KESİNTİSİ UYGULANACAK

Nakdî olarak yapılacak giyecek yardımı ödemeleri net değil, brüt tutar üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle ödemelerden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılacak.

“Yatırılacak nakit tutarlar net değil. Bu ödemelerden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılacak.”

EMEKLİLİKTE YAŞ SINIRI DETAYI

Düzenlemede ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki yaş sınırı uygulamalarına da yer verildi. Buna göre, memurların görevle ilişiğinin kesilmesini gerektiren yaş haddi genel olarak 65 yaş olarak uygulanacak. Ancak bazı unvan ve kurumlar için farklı yaş sınırlarının geçerli olduğu belirtildi.

“Dolayısıyla bu yaş hadleri yaş haddinden emeklilikte dikkate alınarak işlem yapılmaktadır.”

Yayımlanan genelgeyle birlikte 2026 yılı giyecek yardımı uygulaması netleşirken, memurlar için aynî ve nakdî ödeme esasları açık kurallara bağlandı. Yeni düzenleme ile hem bütçe disiplini hem de uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.