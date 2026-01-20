Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Okan Buruk ile birlikte basın toplantısında Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin hedefleri açısından önemine değinen Okan Buruk: "Bu tür dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahada oynadığımız maçlar oyun ve sonuç olarak uzun yıllardır Galatasaray tarihine geçmiştir. Hepimiz için büyük bir şans. Galatasaray için, futbolcular için, benim için, taraftarımız için bu maçı yaşamak, bu maçı hatırlatmak için büyük bir şans. En iyisini yapacağız. Karşımızda form durumu yüksek ve çok önemli bir teknik direktör var. 15 senedir Simeone ile birlikte hep iddiaları, hep kazanmaya odaklı bir takım var. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. En maksimumumuzu vererek kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Kritik ve önemli bir maça çıkıyoruz.

Bizim için önemli bir maç. İyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle Sörloth'un performansının çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu ve bu maçı ne kadar önemsediğini biliyoruz. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24'e sokacak." dedi.

OSIMHEN VE JAKOBS MÜJDESİ

Okan Buruk, sakatlık ve form durumlarını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "Osimhen döndü. Ismail Jakobs, bu gece veya yarın sabah burada olacak. O kadroda olacak diye düşünüyoruz. Sara antrenmanda takımla birlikte olacak. Sara da kendini deneyecek. Singo ise bu maçta bizle birlikte olmayacak. Arda'nın sakatlığı var. Ancak, kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Hepimiz için, özellikle benim için moral oldu.

Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor. Hem benim için hem taraftarımız için hem takımım için önemli bir fırsat, bu fırsatı kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray ruhuna uygun oynamamız gerekiyor. Çok motive olmamız gerekiyor. Çok dinamik, çok mücadeleci bir takım. Birbirine çok benzeyen iki takımız ama bize göre daha dinamik bir takım. Bu dinamikliği öndeki oyuncularımızla fırsata çevirmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yediler. İyi oyunculara karşı, kaliteli oyunculara karşı çok fazla pozisyon verdiler."

'SAKİN OLMALIYIZ'

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ise büyük takımlara karşı iyi oynadıklarını belirtti.

Uruguaylı oyuncu "Yarınki maç önemli, büyük oyuncuları ve büyük hocası olan bir takıma karşı oynayacağız. Benim için ayrı bir önemi var, Atletico Madrid'de 1 sene oynadım ve ligi kazanmıştık. Puanlar çok önemli. Taraftarlarımızla birlikte güzel bir oyun oynamak ve puan çıkarmak istiyoruz. Biliyoruz ki takımımız tam olduğunda çok güçlüyüz, bunu Liverpool maçında gösterdik. Yarın yine hep beraber olacağız. Zorlandığımız bir dönemdeyiz belki ama beraber mücadele etmeliyiz. Galatasaray'ın iyiliği için hareket etmeliyiz.

Sakin olmalıyız, her zamankinden daha da birlikte olmalıyız. Taraftarımızla birlikte çok önemli bir takım olduğumuzu da biliyoruz. Son şampiyonuz, Türkiye Kupası'nın son şampiyonuyuz. Bunları unutmamamız gerekiyor. Ligde lider devam ediyoruz. Yarın da önemli maçımız var. İlk hedefimiz ilk 24'de olmak." ifadelerini kullandı.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Torreira son dönemde Galatasaray'da mutsuz olduğuna ve ayrılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Uruguaylı oyuncu, çıkan iddialar için "Son zamanlarda geleceğimle ilgili çok konuşuldu ama ben gerçeklerle yönettim kendimi, kalbimden konuştum hep. Geldiğim ilk andan itibaren adanmış şekilde bu formayı giydim. Son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Okan Buruk'a, takım arkadaşlarıma ve Türkiye'deki tüm insanlara destekleri için teşekkür ederim. Ailenizden uzak bu tür durumları yönetmek zor. Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istediğimi kendim söylerim zaten. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım.

Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım her topta. Galatasaray'da olduğum her gün böyle olacak. En önemlisi Galatasaray, hiçbir oyuncu Galatasaray'dan önemli değildir. Atletico Madrid maçı çok önemli, çok büyük bir rakip. Her puan çok önemli. Hiçbirini kaybetmek istemiyoruz. Bazı maçlarda puan kaybettik ama geçmişi düşünmek yerine yarına odaklanmak zamanı. Tek isteğim yarın büyük bir sonuç alabilmek. Baştan beri hep her anda bizim yanımızda olan taraftarı mutlu etmek benim tek odağım.

Galatasaray için oynamaktan dolayı çok mutluyum. Çok keyif aldım bu 3.5 seneden, çok kupa kaldırdık, bazen üzüntüden bazen mutlulukta çok ağladık. Bu kulübe aşığım ben. Aklımda soru işareti yok." sözlerini sarf etti.