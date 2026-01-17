Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine, "Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Şikayete konu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu belirtildi.
KARŞI SUÇ DUYURUSU
Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere dün İzmir Adliyesi’ne geldi. Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tatlıses'in, Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tatlıses, adliyeden ayrıldı.
İmparator lakaplı Tatlıses, geçtiğimiz günlerle de kızı Dilan'la sorun yaşamıştı.