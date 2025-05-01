MENEMEN 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MENEMEN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN





ESAS NO : 2024/1368 Esas

DAVALI : RİFAT ŞİMŞEK - 55231361130

Davacı YASEMİN ŞİMŞEK tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı, İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde, ilk itirazlarınızı ve davaya karşı cevaplarınızı içeren Cevap Dilekçesi verebileceğiniz; aksi takdirde dava dilekçesinde yer alan vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız,

Duruşma Günü: 20/06/2025 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, İKİ HAFTALIK KESİN SÜREDE DELİL VE TANIK LİSTESİNİ sunmanız gerektiği, aksi takdirde ilgili delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ön inceleme ile tahkikat duruşmasının birlikte yapılacağı, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02215211