İklim kriziyle şiddetlenen kum ve toz fırtınaları küresel tehdit haline gelirken, Türkiye de fırtınalardan sık sık nasibini alıyor. Uzman isimler kum fırtınalarının kalp krizi, inme, boğazda kuruma ve menenjit gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde kum ve toz fırtınalarının yoğunluğunda artış yaşanırken, kum ve toz fırtınalarının partikül madde konsantrasyonlarını artırarak hava kirliliğine de doğrudan katkıda bulunduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, toz fırtınalarının iklimi, havayı, atmosferi, ekosistemleri, insan sağlığını, tarımı, ulaşımı ve güneş enerjisi sistemini olumsuz etkilediğini söyledi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Onur Turan ise, kum fırtınalarının sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verirken, bu fırtınaların zatürre, kalp krizi veya inme, gözlerde şiddetli yanma, burun kanamaları, boğazda kuruma ve menenjit gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Turan, çöl ve kum fırtınalarının mevcut astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) vakalarında ani atak ve krizleri tetiklediğini belirterek, bu günlerde astım ve KOAH ile ilişkili acil başvurularının ve astım ölümlerinin arttığının çalışmalarda yer aldığını hatırlattı.

BEBEKLER, ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN CİDDİ TEHLİKE

Toz taşınımının bebekler, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Turan, şu açıklamalarda bulundu:

Tozlara uzun müddet maruziyetin kronik kalp ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini belirten Turan, özellikle kalp ve akciğer hastalarının, düşük organ rezervleri sebebiyle en küçük bir etkilenmede dahi ağır krizler yaşayabileceğini ifade etti. Gelişim süreçleri süren ve kilolarına göre daha sık nefes alan çocukların daha yoğun toz soluduğuna dikkat çeken Turan; yaşlıların ise zayıflayan bağışıklık sistemleri nedeniyle risk altında olduğunu, tarım, inşaat veya ulaşım gibi alanlarda dışarıda çalışanların ise bu tehdide doğrudan maruz kaldığını dile getirdi.

Turan, toz fırtınası ikazlarının yapıldığı zaman dilimlerinde kapalı alanlarda kalınması, pencerelerin açılmaması ve dışarı çıkılması durumunda N95 veya FFP2 tarzı koruyucu maskelerin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca bol sıvı alımının solunum yollarını nemli tutarak mukozayı koruyacağına da vurgu yaptı.