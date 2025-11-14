Menzil cemaatindeki miras kavgasının yol açtığı bölünme AKP’ye de taşındı.

Parti içindeki bazı isimlerin, kardeşler arasındaki ayrışmada farklı taraflara yakın durduğu belirtiliyor.

Cemaatin mevcut lideri olarak görülen ağabey Saki Elhüseyni’nin miras ve postluk rekabeti sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldiği biliniyor.

Diğer kardeşler Mübarek ve Emin Elhüseyni’nin ise eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la zaman zaman gizli görüşmeler yaptığı iddialar arasında yer alıyor.

Saki Elhüseyni, cemaat içi çözüm için kurulan “şeriat mahkemesinde” yaptığı konuşmada miras meselesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da müdahil olduğunu söylemişti.

ARINÇ’LA TEMAS

Cumhuriyet’in haberine göre, kardeşler Mübarek ve Emin Elhüseyni siyasi destek arayışıyla eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’la temasa geçti.

Cemaat kaynakları, iki kardeşin özellikle İngiltere’deki “nitelikli dolandırıcılık” davası başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye’deki hukuki süreçler nedeniyle oluşan olumsuz kamuoyu algısını düzeltmek için Arınç’la görüşmeler yaptığını öne sürüyor.

Ayrıca bu temasın, ağabeylerinin kurduğu siyasi bağlantılara karşı AKP içindeki rekabeti kendi lehlerine kullanmayı amaçlayan bir strateji olarak değerlendirildiği belirtiliyor.