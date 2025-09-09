Menzil cemaatinde üç kardeş arasında süren miras savaşı, “şirketler” üzerinden devam ediyor.

Dergâh binasına önceki gün İstanbul’un Sancaktepe ilçesinin Yenidoğan mahallesi merkezli “Kavi Pazarlama ve Ticaret Anonim” şirketinin tabelası asıldı ve “Kavi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim katı” ibaresi kullanıldı. Söz konusu tabelanın altına ise “Dernek üyesi olmayan giremez” yazılı bir uyarı tabelası daha asıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bu olayın ardından dergâh içinde kavga çıktığı, Saki Elhüseyni’ye bağlı cemaat taraftarlarının asılan tabelaları söktüğü ve dergâhtan çıkmadığı öğrenildi.

“Kavi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi”ne ilişkin Türkiye Sicil Gazetesi’ndeki bilgilere bakıldığında ise dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Şirketin; 2023’te “Dursun Cebir Cebir Gıda” adlı bir şirketin unvan ve tür değişikliği yapılarak bir anonim şirketine dönüştürülerek kurulması dikkat çekti.