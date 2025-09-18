Tarikat lideri Abdülbaki Erol'un ölümüyle miras kavgasına tutuşan Menzil Cemaati şimdi de şatafat içerisinde bir düğünle gündem oldu. Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu Abdürrahim Elhüseyni'nin düğünü, üç gün üç gece süren etkinliklerle kutlandı.

Yüzlerce tarikat üyesinin katıldığı tören boyunca, hem bölgeye özgü geleneksel halk oyunları hem de cemaatin kendi ritüelleri sergilendi.

HALAYDAKİ SÜRPRİZ ŞEYH

Düğünün en çok konuşulan anı ise Menzil cemaatinin lideri Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin halaya katılması oldu. Meydanda cemaat üyeleriyle birlikte el ele halaya duran şeyhin görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

Şeyhin etrafında, sırtında “Görevli” yazılı yelekler giyen cemaat mensuplarının bulunması ise dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı. Güvenlik ve düzen amacıyla organize edilen bu ekip, törende yoğun ilgi gören liderin çevresinde koruma çemberi oluşturdu.

İSLAMİ HALAY VE ŞEMMAME BİR ARADA

Düğün töreninde, cemaat mensuplarının geleneksel halk oyunlarından olan “Şemmame”yi oynaması ve aynı zamanda kendi yorumlarını taşıyan “İslami halay” figürlerini sergilemesi dikkat çekti. Her iki dans türünün bir arada oynandığı sahneler, hem sosyal medyada hem de yöre halkı arasında ilgiyle izlendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Etkinliğe ait görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Kimi kullanıcılar düğünün görkemini ve cemaatin halkla olan yakın ilişkisini olumlu değerlendirirken, kimileri ise dini liderlerin bu tür törenlerdeki rolünü tartışmaya açtı.