Son dönemde miras kavgalarıyla sık sık gündeme gelen Menzil Cemaati, bu kez de düzenledikleri şatafatlı düğünle ve ardından çıkan kavgayla konuşuluyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde yapılan düğün, cemaatin liderlerinden Şeyh Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu için düzenlendi. Düğüne yüzlerce kişi katılırken, halaylar çekildi, Kürtçe şarkılarla kutlamalar yapıldı.

Ancak düğün sonrasında işler karıştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA FİZİKİ MÜDAHALEYE DÖNÜŞTÜ

Cemaat üyeleri, düğünde "Malan Bar Kir" ve "Girê Sîra" gibi Kürtçe parçalar eşliğinde halay çekerken, Elhüseyni’nin de cemaatiyle birlikte halaya katıldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ancak düğünün ardından, arka planda devam eden miras kavgasının etkisiyle tartışmalar büyüdü ve taraflar arasında kavga çıktı. Görgü tanıklarına göre, gerginlik sözlü tartışmayla başladı, kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Kavgaya karışanlar çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

MİRAS VE LİDERLİK ÇEKİŞMESİ KUTLAMA ALANLARINA TAŞINDI

Geçtiğimiz yıl cemaatin lideri Abdülbaki Erol’un ölümüyle birlikte Menzil Cemaati’nde başlayan miras ve liderlik çekişmeleri, düğün gibi kutlama alanlarına da taşınmış durumda.

Cemaat içerisindeki bu ayrışmaların sadece manevi değil, maddi paylaşım boyutuyla da devam ettiği, ve bu gerilimin kamusal alanda da hissedildiği belirtiliyor.