İstanbul’un Sancaktepe İlçesinde, Menzil Cemaati’ndeki miras kavgasında silahlar çekildi.

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın X hesabından aktardığına göre, Seyit Fettah’a yakın sofiler ile Seyit Saki’ye yakın sofiler arasında tartışma yaşandı.

Dergahın tapusunun kendisinde olduğunu söyleyen Seyit Fettah’a yakın grup Seyit Saki’ye yakın grubun dergahtan çıkmasını isteyince aralarında kavga çıktı.

Kavga sonrası silahını alıp gelen kişi kalabalıktan iki kişiyi vurdu. Kalabalık araya girince çıkan ardebede iki kişi daha vuruldu.

Araya girenler saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra emniyet güçleri olaya müdahale etti. Yaralılar müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Menzil Cemaati’ne bağlı bir sosyal medya hesabından olayla ilgili şöyle bir paylaşım yapıldı:

-Üç Sultan hazretleri sofisi bir de onların market çalışanı, sabıkalı Muhammed Fettah Elhüseyni’ye intisaplı birinin silahından çıkan kurşunlarla vuruldu.

-Kardeşlerimizin durumu iyi ve kesinlikle tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınmalısınız.

-Polis o teröristi aldı götürdü devlet gerekeni yapacak biz devletimize güveniyoruz.

M. Saki Elhüseyni destekçileri ise sosyal medya hesabından “Atılan mermiler oradaki sofilere değil, tüm Ümmet-i Muhammed’e atılmıştır. Bu hesabın sorulacağı gün gelecektir” diyerek paylaşım yaptı.