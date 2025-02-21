Giresun'da yıllardır tespih ustalığı yapan Mehmet Arslan'ın antika tutkusu kısa sürede bir müze oluşturmasını sağladı. Eski eşyaları toplayıp, atölyesinde sergileyen Arslan, bu durumun ustalardan miras kaldığını söyledi.

ATÖLYESİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Eski eşyaları, antika tutkusuyla topladığını söyleyen Mehmet Arslan, bunları atölyesinde sergileyerek müşterilerine nostalji yaşatıyor. Görele ilçesinde 2017 yılından beri antikacılık yapan Arslan, farklı modellerle tespihte üretiyor. İlk tespihini ise 1996 yılında şimşir ağacından yaptığımı ifade ediyor.

İLGİ BÜYÜK

Yöre halkına ait, tarım aletleri, dikiş makineleri, radyo, saat, demlik, bıçak ve gramofon gibi eski eşyaları toplayan Arslan, bu ürünleri sosyal medya hesabından yayınlıyor. İlginin yüksek olduğunu ifade eden Arslan, bu durumdan memnun olduğunu da ekledi.