Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, kendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili geçen haftalarda açıklama yapmıştı.

Telefonda Avcı ile konuştuğunu belirten Akay, "Harika abla 'kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, yeni şarkısıyla müzik piyasasına dönüş yaptı.

"BENİ KLONLAMIŞ OLABİLİRLER Mİ?"

'Anılar' adlı şarkıyı seslendiren Avcı, "Sizce beni klonlamış olabilirler mi? Yapay zekâ demesinler" diyerek görüntülerini paylaştı.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından sevenlerine de seslendi:

"Yıllar sonra yeniden sizinle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Dinlerken bir de paylaşır, hikâyenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizi çok seviyorum."