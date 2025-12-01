Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de derbide karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak maçın VAR hakemi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu. AVAR'da Hakan Yemişken, AVAR2'de ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin orta hakemi ise daha önce Yasin Kol olarak açıklanmıştı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinici yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.