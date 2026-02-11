İYİ Parti’de Meral Akşener ile birlikte siyasete atılan Mesut Özarslan’’ın 2023 Aralık ayında başladığı CHP macerası, bugün AKP’de noktalanıyor. Altılı Masa’yı dağıtan, sonra da aktif siyaseti bırakan Meral Akşener’in TBMM’ye getirdiği 9 milletvekili ile yerel seçimde aday olup kazanan 7 belediye başkanı birer ikişer AKP’ye geçti. İYİ Partinin TBMM’deki sandalye sayısı 30’a düştü.

Transferci vekiller İYİ Partideyken iktidarı yerden yere vururken AKP’ye geçince icraatlarını övüyor. TBMM’deki konuşmalarında da mutlaka “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde” ifadesini kullanıyorlar.

MİLLETVEKİLİ BORSASI

İYİ Parti’den AKP’ye geçen ilk isim Manisa Milletvekili Tamer Akkal oldu. Daha sonra da Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AKP’li oldu. Hatipoğlu transfer öncesi gazetecilere “AKP’de ne işim var ben bindiğim araçtan inmem” demişti.

AKP’YE GEÇTİLER

İYİ Parti’de İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman,, İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, Ankara Milletvekili ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da 2024’te AKP’ye katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TRANSFER MESAİSİ HIZLANDI

7 belediye başkanı AKP’ye geçti

İYİ Partili Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Koda, Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar, Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katıldı.

İYİ Parti’den istifa eden Milletvekilleri Sibel Yanıkömeroğlu, Aykut Kaya, Bilal Bilici, Ümit Özlale, Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Nimet Özdemir ise CHP’ye geçti.

YRP’den 29, Bağımsızlardan 15, CHP’den 10, DEVA’dan 3, SP-DP ve DEM’den de birer Belediye Başkanı da AKP’li oldu.