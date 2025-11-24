Gündeme dair basına demeçleri yansımayan ve sosyal medya hesabında da az sayıda paylaşım yapan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün paylaşım yaptı.

Akşener, "Geleceğimizin mimarları, kalemiyle zihinleri, sevgisiyle ruhları besleyen kıymetli meslektaşlarım, şanlı Türk yurdumuzun her bucağını ilimle ve irfanla doldurmaya and içen en kutsal görevimiz, öğretmenliğimiz..." dedi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

Cehle karşı savaşımızda, candan bir mücadele sergileyen, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!