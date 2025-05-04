Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun süre sonra suskunluğunu bozdu. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınadı.
Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı.
Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.
Özgür Özel'in saldırının ardından yüzünde herhangi bir yaralanma ve iz olmazken, moralinin yerinde olduğu bildirildi.