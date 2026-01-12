Mercedes-Benz, mevcut nesil A-Serisi üretimini üretim verimliliğini artırmak amacıyla Almanya’dan Macaristan’a taşıyor. Şirket, A-Serisi üretiminin 2026 yılının ikinci çeyreğinde Almanya’daki Rastatt fabrikasından Macaristan’daki Kecskemét fabrikasına kaydırılacağını açıkladı.

A-SERİSİ İÇİN DEVAM KARARI ALINMIŞTI

Mercedes’in B-Serisi ile birlikte üretimini durdurmayı planladığı modeller listesinde yer alan A-Serisi için daha önce yeni bir karar alınmıştı. Mercedes CEO’su Ola Källenius, Eylül 2025’te düzenlenen Münih Otomobil Fuarı’nda A-Serisi üretiminin devam ettirileceğini duyurmuştu.

RASTATT VE KECSKEMÉT FABRİKALARI BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Mercedes, A-Serisi üretimini 2026’nın ikinci çeyreğinde Rastatt’tan Kecskemét’e taşıyacağını açıklarken, iki fabrikanın halihazırda hem önceki hem de mevcut nesil giriş seviyesi Mercedes modellerinin üretiminde birlikte çalıştığı belirtildi.

RASTATT FABRİKASI YENİ MODELLER İÇİN MODERNİZE EDİLDİ

MMA platformuna dayalı yeni nesil kompakt sınıf modeller için modernize edilen Rastatt fabrikasında;

-2025 ortalarından itibaren üçüncü nesil Mercedes CLA,

-2025 sonundan itibaren ikinci nesil CLA Shooting Brake,

önceki nesil GLA ve EQA modelleri üretiliyor.

YENİ MODELLER İÇİN ALAN AÇILIYOR

A-Serisi üretiminin Macaristan’a taşınmasıyla birlikte Rastatt fabrikasında kapasite yaratılacak. Bu sayede yeni piyasaya sürülen Mercedes GLB ile birlikte, 2026 yılının sonlarına doğru tanıtılması planlanan hem elektrikli hem de hafif hibrit içten yanmalı motorlu GLA modelinin üretimine yer açılacak.

ÜRETİM MALİYETİ VE VERİMLİLİK VURGUSU

Üretimin Macaristan’a taşınmasının, Macaristan’daki işçilik maliyetlerinin Almanya’ya kıyasla daha düşük olması nedeniyle verimliliği artıracağı ifade edildi.

MEVCUT NESİL A-SERİSİ TEKNİK DETAYLARI

Mevcut nesil Mercedes A-Serisi (W177), Nisan 2018’de tanıtıldı ve 2022 yılının sonunda makyajlandı. Model; benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit ve sportif AMG güç aktarma sistemleriyle sunuluyor. AMG seçenekleri arasında 306 PS gücündeki AMG A 35 4MATIC hafif hibrit ve 421 PS gücündeki AMG A 45 bulunuyor.

Macaristan, uzun süredir otomotiv üreticileri için cazip bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor. Audi, Győr kentinde dünyanın en büyük motor fabrikasını işletirken, BMW Debrecen’de yeni BMW iX3’ü ürettiği bir fabrika açtı. Çinli BYD ise Avrupa’ya ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla Avrupa pazarı için elektrikli modeller üreteceği bir fabrika inşa etmeye başladı.