Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve BMW, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek bir iş birliğine hazırlandığı, Mercedes-Benz'in, modellerinde rakibi BMW’nin ürettiği B48 kodlu benzinli motoru kullanacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Fakat Mercedes-Benz yönetimden gelen açıklama iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.

Münih'teki International Motor Show (IAA) Mobility Show'da açıklama yapan Mercedes- Benz Group Teknoloji Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Markus Schaefer, Mercedes-Benz modellerinde BMW'nin ürettiği B48 kodlu 2.0 litrelik benzinli motor kullanılacağı iddiasının gerçeklik payı olmadığını dile getirdi.

"GERÇEKLİKLE PAYI YOK"

Schaefer, Mercedes'in yeni motor ailesi FAME'e (Family of Modular Engines) işaret ederek, “Bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı yok. Tüm silindir hacimlerini kapsayan ve halihazırda EU7, China 7 ve ABD düzenlemelerine uygun olan kendi modüler motor ailemizi geliştirdik” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mercedes-Benz'in, BMW'nin 4 silindirli B48 motoru için görüşmelere başladığı ileri sürülmüştü, BMW imzalı motorun Mercedes'in CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz tanıtılmamış yeni kompakt G Serisi modellerinde kullanacağı iddia edilmişti.