Mercedes-Benz, Almanya'daki Rastatt fabrikasında yeni elektrikli modellere yer açmak amacıyla, giriş seviyesi A-Serisi üretimini 2026 yılından itibaren Macaristan’a taşıma kararı aldı.

FABRİKA MACARİSTAN'A TAŞINACAK

Mercedes-Benz, üretim ağında stratejik bir değişikliğe giderek A-Serisi modellerinin montaj hattını kaydırmaya hazırlanıyor. Alınan karara göre, giriş seviyesi modellerin üretimi Almanya'dan Macaristan'a taşınacak.

Operasyonun, 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlaması planlanıyor. Üretim, Almanya’nın Rastatt kentindeki tesislerden alınarak Macaristan’ın Kecskemet şehrindeki fabrikaya devredilecek.

YENİ NESİL ARAÇLAR İÇİN KAPASİTE AÇILACAK

Bu hamlenin arkasındaki temel neden, Mercedes'in Rastatt fabrikasında yeni nesil araçlar için kapasite yaratma hedefi. Alman üretici, Rastatt tesisini gelecekte "MMA" platformu üzerine inşa edilecek modellere ayıracak.

Bu yeni platformda, elektrikli CLA ve EQA modellerinin halefleri gibi yeni nesil araçlar üretilecek. Macaristan'daki Kecskemet fabrikası ise A-Serisi'nin üretimine ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Buradaki üretim sürecinin, modelin yaşam döngüsü tamamen sona erene kadar devam etmesi öngörülüyor. Mercedes'in bu kararı, Çinli otomotiv devi BYD'nin Macaristan yatırımlarıyla gündeme gelmesinin hemen ardından dikkat çekti.

Böylece Macaristan, hem BYD hem de Mercedes-Benz'in üretim planlarında kritik bir merkez olma konumunu güçlendirdi.