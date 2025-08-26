Mercedes-Benz’in emeklilik fonu, yaklaşık 346 milyon dolarlık Nissan Motor hissesini elden çıkarma hazırlığına girdi. Bu satış planı, zor günler geçiren Japon otomotiv devinin hisse fiyatı üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, 2025’in başından bu yana yüzde 24 değer kaybetti. Şirketin düşüşünde, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri, yeniden yapılanma süreci ve zayıf satış hacimleri etkili oldu.

BAZI FABRİKALARI KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Hisse satışının, Nissan’ın kârlılığı artırmak için açıkladığı yeniden yapılanma planına yönelik yatırımcı endişelerini de yansıttığı belirtiliyor. Şirket, maliyetleri azaltmak amacıyla hem Japonya’da hem de yurt dışında bazı fabrikalarını kapatmayı planlıyor.

HİSSELERİ ÇAKILDI

Fonun satışa çıkaracağı hisseler, 337,5 ile 345 yen arasında fiyatlandırılacak. Nissan hisseleri, ikinci büyük hissedarı Mercedes Benz’in şirketteki yaklaşık yüzde 3,8’lik payını satma kararı almasının ardından borsada yüzde 6 değer kaybetti. Hisseler, bu kararın ardından Temmuz başından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.