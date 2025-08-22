Almanya’nın iki köklü otomotiv devi Mercedes-Benz ve BMW, beklenmedik bir ortaklıkla gündemde. Alman basınına göre, Mercedes 2027 itibarıyla bazı modellerinde BMW imzalı motorlara yer verebilir. Bu iş birliği gerçekleşirse, Mercedes’in kaputunun altında BMW’nin kalbi atacak.

MERCEDES NEDEN BMW'DEN MOTOR ALIYOR?

İddialara göre Mercedes, ürün gamındaki dört silindirli motorlar için BMW ile görüşmeler yürütüyor. Bu motorun, BMW’nin neredeyse tüm modellerinde kullandığı turboşarjlı 2.0 litrelik B48 ünitesinin bir türevi olacağı belirtiliyor.

Avusturya’nın Steyr kentinde üretilen bu motorun en dikkat çekici özelliği, hem uzunlamasına hem de enlemesine monte edilebilmesi. Ayrıca, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve menzil uzatıcı (EREV) sistemlerde de uyumlu çalışabiliyor. Bu da Mercedes’in özellikle ABD pazarında elini güçlendirebilir.

ÇİNDE ÜRETİLEN MOTOR YETERSİZ KALDI

Mercedes’in şu anda CLA’da kullandığı M252 kodlu motor, hafif hibrit sistemlerde başarılı olsa da, PHEV kurulumlara uygun değil. Üstelik bu motor Çin’de üretiliyor, bu da ABD pazarında ciddi vergi yükü anlamına geliyor.

BMW ile yapılacak olası bir motor anlaşması sayesinde, Mercedes’in bu sorunu da ortadan kalkabilir. Hatta kulislerde, iki markanın ABD’de ortak bir motor fabrikası kurabileceği bile konuşuluyor.

HEDEFLERİNİN GERİSİNDE KALDILAR

Mercedes, 2021’de duyurduğu planla 2030’a kadar tamamen elektrikli modellere geçeceğini açıklamıştı. Ancak 2024'te bu hedef rafa kaldırıldı. Mercedes CEO’su Ola Källenius, içten yanmalı motor teknolojisinin 2030’lara kadar yaşayacağını söylüyor.

Bu geri adım, markanın hibrit ve içten yanmalı motorlara yeniden yatırım yapmasını zorunlu kıldı. Rakipten motor alma fikri de bu stratejik dönüşümün parçası.

BİRÇOK FARKLI MARKADA BMW MOTORU VAR

BMW, motor tedarikinde zaten tecrübeli bir marka. Morgan, Ineos ve Range Rover gibi üreticilere motor sağlayan şirket, Toyota Supra gibi neredeyse tamamen BMW parçalarından oluşan modellerle de tanınıyor.

Ancak Mercedes ile olası bu anlaşma, ilk kez iki büyük Alman markasını aynı kaput altında buluşturacak. Ezeli rekabetin böylesine bir iş birliğine evrilmesi, otomotiv endüstrisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.