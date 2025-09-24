Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in, Çinli Geely’nin desteklediği otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Chongqing Qianli Technology’ye yatırım yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Bloomberg’in haberine göre Mercedes-Benz, Çin’de yazılım kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Qianli’den azınlık hisse satın almayı planlıyor. Söz konusu anlaşmanın bu hafta içinde duyurulabileceği ifade edildi.
OTONOM ARAÇLARDA TESLA ÖNE ÇIKIYOR
Otonom otomobiller arasında Tesla lider konumunda. Tesla'nın otonom araç modeli olarak bilinen S,3,X ve Y modellerinin otomatik pilot ve tamamen kendi kendine sürüş teknolojileri olduğu biliniyor.