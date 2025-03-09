ALİ GÜLEN / FRANKFURT



Çeşitli derecelerde otonom sürüşlere geçmeye başlayan Mercedes’te, Türk mavisi (turkuaz, türkis) rengi kullanılacak. Yeni tür far ya da sinyal lambaları artık 'Türk mavisi' olarak parlayacak. Bu rengin, trafikteki diğer sinyallerden farklı olarak öne çıktığı, trafik ışıkları veya fren yapan araçlarla karıştırılmadığı belirtilirken, ayrıca psikolojik olarak iyi etki sağladığı saptandı. Stuttgart Bölge Konseyi, bu renge izin verildiğini duyurdu.

OTONOM- 3 SEVİYE GELİYOR

Bu yılın ikinci yarısı ya da önümüzdeki yıl, Avrupa sokaklarında farları ya da arka lambaları Türk Mavisi ışık yayan, „95 kilometre hıza kadar otonom sürüş“ sağlayan Otonom Seviye- 3 Mercedes’leri görebileceğiz. Drive Pilot moduna geçilince, Türk mavisi de devreye girecek. Otonom Seviye-5 tam otomatik sürüş olacak ve o zaman her ışık turkuaz parlayacak. Turkuaz ışıklı arabalarla ilgili ilk testler Almanya’da 2022’de başladı ve bazı araçlarda kısmen kullanıldı. ABD’de ise Nevada ve Kaliforniya’da Türk mavisi ışık saçan araçların testlerine 2023’te başlandı.





