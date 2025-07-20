Gamze Elçi / Sözcü

İki kez kanser atlatan, cezaevinde 21 kilo veren Çalık için Adli Tıp Kurumu tetkiklerin yeniden yapılması kararını verdi. Çalık, İzmir Şehir Hastanesi mahkumlar koğuşuna sevk edildi.

'ANNESİ GÖRMESİN DİYE 11. KATA ALINDI'

Annesi Gülseren Çalık ise hastane önünde sabaha kadar nöbet tuttu. Anne ile oğlu bir ara birbirlerine el salladı. Ancak bu durum bile yetkilileri rahatsız etti. Annesi görmesin diye oğlu hastanenin 11’inci katına alındı.

'MERHAMETE DAVET EDİYORUM'

Çalık’ın annesi Gülümser Çalık ile ablası Yeşimhan Koçhan, SÖZCÜ TV’de göz yaşlarıyla özgürlük çağrısında bulundu.

1999 yılında akut lösemi hastalığına yakalanan ve bir yıl tedavi gören oğlu için devlet büyüklerine seslenen Gülümser Çalık, “99’u tekrar yaşamak istemiyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet bakanından, hakimlerden, savcılardan merhamet istiyorum. Feryadımı duysunlar. Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun” diye feryat etti. Çalık’ın ablası Yeşimhan Koçhan ise kardeşinin durumunun iyice ağırlaştığını belirterek, “Gerçekten içim parçalanıyor. Çünkü göz yaşımız hiç dinmedi. Benim kalbim acıyor. Sayın Adalet Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, savcılar ve adli tıpta görev yapan doktorlar, sizi merhamete davet ediyorum, vicdana davet ediyorum” diyerek fenalaştı.