Uzun yıllardır aşk yaşayan Serkan Keskin ile Meriç Aral 19 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine girdi.Oyuncu çiftten kısa bir süre sonra da bebek müjdesi geldi. 36 yaşındaki Aral, bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

Meriç Aral ile Serkan Keskin'in oğlu dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Güneş adını verdi.

"KENDİSİ BİZE SÜRPRİZ YAPTI"

Doğum sonrası ilk açıklama baba Serkan Keskin'den geldi.

Keskin, "Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyon olacaktı ama sabah 06.00'da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Meriç'le birlikte ben de ameliyattaydım. Acayip bir şey" dedi.

"SİYAH SAÇLARI VAR"

Oğlunun 3.5 kilo doğduğunu ve boyunun 50 santimetre olduğunu söyleyen oyuncu, "Siyah saçları var, bayağı gür" diye konuştu.

Eşi Meriç Aral'ın da çok iyi olduğunu ifade eden Keskin, "Acayip bir duygu gerçekten, şu an buraya geldim ama hemen yanına gitmek istiyorum" dedi.