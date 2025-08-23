Hong Kong'da oynanan Süper Kupa finalinde, Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Al Ahli, kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
Karşılaşmada Al Nassr'ın gollerini, 41. dakikada penaltıdan Ronaldo ve 82. dakikada Marcelo Brozovic atarken Al Ahli'nin gollerini ise 45+6. dakikada Franck Kessie ile 89. dakikada Roger Ibanez kaydetti.
MERİH İKİNCİ KUPASINI KAZANDI
Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Al Nassr karşısındaki Süper Kupa finaline ilk 11'de başladı. Merih, 90 dakika sahada kalırken 51. dakikada sarı kart gördü. Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nin ardından Al Ahli'deki ikinci kupasını kazandı. Cristiano Ronaldo ise Al Nassr kariyerindeki ilk kupasını kazanma şansını kaybetti.