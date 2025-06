2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran'da Connecticut eyaletinin Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nın başarılı savunmacısı Merih Demiral, açıklamalarda bulundu. Kampta her şeyin iyi gittiğini belirten Merih Demiral, “Her şey yolunda. Herkeste tatlı bir yorgunluk var. Sezon sonu olduğu için normal. Herkes burada olduğu için çok mutlu. Organizasyon güzel, her şey güzel. Her şey yolunda diyebilirim” ifadelerini kullandı.

ABD’de hazırlık maçları oynamalarının kendilerine önemli bir tecrübe olacağına değinen Merih, “Bizim için büyük bir şans. Amerika’da bu maçları oynamak bizim için tecrübe olacak. Meksika ile de tarihte ilk maçımız olacak. Dünya Kupası öncesinde de büyük bir tecrübe olacak. İnşallah en iyi şekilde değerlendiririz” sözlerini kullandı.

‘İKİ MAÇ KADERİMİZİ BELİRLEYECEK’

Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Gürcistan ve iç sahada oynanacak olan İspanya maçlarının önemine değinen 27 yaşındaki milli futbolcu, “Önümüzde Dünya Kupası elemeleri var. Orada zorlu maçlarımız olacak. İlk iki maç çok önemli. Deplasmanda Gürcistan ve evimizde İspanya. O iki maç kaderimizi belirleyecek. O yüzden en iyi şekilde hazırlanacağımızı ve en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum. Tabii ki İspanya’nın çok güçlü bir kadrosu var. Gürcistan’ın da son yıllarda yükselen bir grafiği var. Güzel maçlar olacak. Biz Dünya Kupası’na katılmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Gruplarında İspanya yerine Hollanda’yı tercih edeceklerini ancak İspanya ile oynamanın da güzel olacağını dile getiren Merih, “Hepimiz keşke Hollanda olsaydı diye içimizden geçirdik. İspanya’nın olması da ayrı güzel oldu. Şu anda İspanya formda. Biz onlara oyunumuzla en iyi şekilde karşılık vereceğiz. O da güzel bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

‘MİLLİ TAKIM HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR’

Milli takımın her şeyin üstünde olduğunu aktaran Merih, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Ben milli takımın, milli armanın, bu bayrağın anlamını anlatıyorum her zaman. Milli takımda oynamak benim için her şeyden üstündür. Ben bunu genç kardeşlerimize aktarmaya çalışıyorum. Bu bence çok önemli. Onlar zaten milli formanın değerini biliyor her zaman. Bunu bilmek, bu değerlere sahip çıkmak her zaman çok önemli. Zaten bunu bildikten sonra sahaya çıktığımız zaman en iyi performansımızı veriyoruz. Ben kardeşlerimle daha çok bu konuda konuşuyorum.”

'HASRETİ SONLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Dünya Kupası’na katılmanın önemine vurgu yapan 27 yaşındaki futbolcu, “A Ligi’nde mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz. Bizim hak ettiğimiz yer orası ve sonunda oraya ulaştık. Bunun sonunda Uluslar Ligi kupası da var. Ben gidebileceğimiz yere kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Çok büyük avantaj bizim için. Dünya Kupası hem milletimiz hem bizim için çok önemli. İnşallah en iyi performansımızı göstererek Dünya Kupası’na katılırız ve bu hasreti sonlandırırız. Bizim en büyük hedefimiz bu” dedi.

'ASYA'DA İLKİ BAŞARDIM'

Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu olan Merih Demiral, “Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazandığım için çok mutlu ve gururluyum. İlk Türk futbolcu olmak bana nasip oldu. Bu deneyimi yaşamak ve kupayı kaldırmak çok büyük mutluluktu. Gururluyum çünkü ülkemiz dışında insanları mutlu etmek, onların hedeflediği bir şeyi kazanmak beni gururlandırıyor. Ülkemizin dışında böyle şeyleri yapmak insana ayrı bir gurur katıyor. İnşallah diğer futbolcu arkadaşlarımı da çok daha iyi kupalar nasip olur. Ben Avrupa’da birçok kupa kazandım. Şimdi Asya’da da bu kupayı kazanmak çok ayrı bir gurur benim için. İnşallah daha nice kupalar kazanırız” değerlendirmesin bulundu.

27 yaşındaki milli futbolcu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Tabii ki Suudi futbolu çok gelişiyor. Çok daha genç ve büyük futbolcular geliyor. Benim gittiğim zamana göre oradaki futbol gelişiyor. Avrupa’daki gibi bir futbol inşa etmeye çalışıyorlar. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacaklar ve o zamana kadar liglerini geliştirmek istiyorlar. Oradaki ligin kalitesi her geçen gün artıyor. Bunu zaten görüyoruz. Bence ligin kalitesi daha da artacak. Orada bulunduğum için çok mutluyum. Avrupa futbolu her zaman güzel, orada bulunmak her zaman iyi. Benim geleceğim belirsiz ama Suudi Arabistan’da mutluyum. Gelecek ne getirir bilemeyiz ama her zaman hedeflerimiz ve hayallerimiz var.”