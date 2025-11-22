İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yasa dış bahse imkan sağladığı belirtilen Fedlan Kılıçaslan hakkında yakalama kararı verildiği bildirildi. Yurt dışında firari olduğu belirlenen Kılıçaslan için kırmızı bülten çıkarıldığı da açıklandı.

Ayrıca Kılıçaslan'ın şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıkları gibi tüm mal varlıklarına el konuldu.

BATUHAN KARADENİZ'E DE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bu arada savcılık eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.

Karadeniz’in yurtdışında bulunduğu, sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerini teşvik eden içerikler paylaştığı ve bazı sitelerin reklamını yaptığı tespit edildi.

Karadeniz hakkında da aynı suçlamalarla kırmızı bülten çıkarılırken, tüm malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.