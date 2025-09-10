CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla başlayan siyasi gerginlik, Merkez Bankası’nın (TCMB) yeniden kuru savunmaya geçmesine yol açtı.

Bankacıların tahminlerine göre dün TL’yi savunmak için rezervlerden 3 milyar dolar civarında döviz satışı yapıldı. Böylece Gürsel Tekin’in kayyum olarak atandığı 2 Eylül’den bu yana yapılan toplam döviz satışı 8 milyar doları buldu.

Bu arada İngiliz bankacılık devi HSBC, 8 Eylül tarihli notunda yıl sonu dolar tahminini 42 liradan 44 liraya yükseltti. Bankanın stratejistlerinden Murat Toprak, Merkez Bankası’nın döviz kuru politikasının TL’yi sabit tutmaya devam ettiğini ancak reel Türk Lirası değerlenmesine yönelik örtülü hedefinin “geçen yıla göre daha gevşek göründüğünü” ifade etti.