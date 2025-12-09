Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), altın rallisinin spekülatif olduğunu, güvenli liman talebinden kaynaklanmadığını belirterek ezber bozan bir açıklama yayımladı...

“Merkez bankalarının bankası” olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), yayımladığı üç aylık piyasa raporunda altın fiyatlarındaki yükselişe dair ezber bozan değerlendirmelerde bulundu. Basel merkezli kuruma göre, altın artık geleneksel güvenli liman özelliğini kaybederek spekülatif bir yatırım aracına dönüştü.

BIS: ALTIN SPEKÜLATİF BİR VARLIK HALİNE GELDİ

BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, altının riskli varlıklarla birlikte hareket ettiğine dikkat çekerek, “Altının fiyatı tarihsel güvenli liman kalıbından saptı. Artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi.” ifadelerini kullandı.

YÜKSELİŞİN ARKASINDA FIRSAT KOLLAYAN YATIRIMCILAR VAR

BIS’e göre yükseliş, ilk etapta hisse senedi piyasalarındaki değerleme endişeleri nedeniyle güvenli liman arayışıyla başladı. Ancak süreç içinde yatırımcıların fiyat artışlarından faydalanma isteği, spekülatif hareketleri daha da güçlendirdi.

Bloomberg verilerine göre altın, eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Portföy akışları ise bu yükselişte, altınla ilgili medyada yer alan abartılı haberlerin de etkili olduğunu ortaya koydu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

Altındaki yükseliş, faiz indirimi beklentilerinin risk iştahını artırdığı ve ekonomik yavaşlama endişelerinin azaldığı bir döneme denk geldi. Aynı süreçte hisse senetleri de ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifeleri sonrası dip seviyelerden güçlü bir ralli başlattı.

Özellikle teknoloji ve yapay zeka hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişe karşın, piyasalarda değerlemelerin aşırı şiştiğine dair kaygılar arttı.

TAPLAYICI BÖLGE VURGUSU

BIS, en az son 50 yılda ilk kez altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun “patlayıcı bölge” olarak tanımladığı alana girdiğini vurguladı.

Raporda, “Patlayıcı bir dönemin ardından balonlar genellikle keskin ve hızlı düzeltmelerle sona erer” uyarısı yapıldı.

1980 ALTIN KRİZİ HATIRLATMASI

BIS, olası düzeltmelere örnek olarak 1980 yılındaki altın fiyat çöküşünü gösterdi. Ancak her düzeltmenin aynı şekilde gerçekleşmeyebileceğini ve sürecin uzun bir zaman dilimine yayılabileceğini de not düştü.