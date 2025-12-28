Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantıları ile Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu takvimini duyurdu. Takvime göre yıl boyunca toplam 8 PPK toplantısı yapılacak.

PPK TOPLANTI TAKVİMİ AÇIKLANDI

TCMB’nin 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantıları, yılın ilk ayından son ayına kadar belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Buna göre PPK toplantıları;

22 Ocak 2026,

12 Mart 2026,

22 Nisan 2026,

11 Haziran 2026,

23 Temmuz 2026,

10 Eylül 2026,

22 Ekim 2026

ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak.

ENFLASYON RAPORU TARİHLERİ NETLEŞTİ

Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu takvimi de belli oldu. Buna göre 2026 yılı içinde dört Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleştirilecek. İlk toplantı 12 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Diğer toplantılar ise sırasıyla 14 Mayıs 2026, 13 Ağustos 2026 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU TARİHLERİ BELİRLENDİ

TCMB’nin Finansal İstikrar Raporu takvimine göre ise 2026 yılında iki rapor yayımlanacak. Finansal İstikrar Raporu toplantılarının 22 Mayıs 2026 ve 27 Kasım 2026 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.