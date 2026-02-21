Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlere göre iptal kararları; TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi kapsadı. Söz konusu kararların 18 Şubat 2026 tarihinde alındığı ve kamuoyuna 21 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete ile duyurulduğu belirtildi.

3 ŞİRKETİN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 26. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında iptal edildi. Buna göre şirketin ilgili yetkiden açıkça feragat ettiğini ya da faaliyetlerini durdurduğunu Bankaya bildirmesi üzerine izin sonlandırıldı.

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izni ise aynı kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (e) bentleri uyarınca kaldırıldı. Şirketin Kanun’un 14. maddesinde yer alan şartları kaybettiğinin tespit edilmesi ve faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirmesi iptal kararına gerekçe gösterildi.

TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni de Kanun’un 26. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (ç) bentleri çerçevesinde iptal edildi. Buna göre şirketin faaliyet iznini aldıktan sonra bir yıl içinde yetkisini kullanmaya başlamadığı ve Kanun’un 14. maddesinde belirtilen koşulları kaybettiğinin belirlendiği ifade edildi.