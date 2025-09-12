Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görümümü" adlı sunumunu yayımladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarına ulaşılana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini ve bunun dezenflasyon sürecini destekleyeceğini belirtti.

Karahan’ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı İngilizce sunumu yayımlandı.

Karahan, para politikasının enflasyon beklentilerine göre şekilleneceğini ve gerektiğinde ek sıkılaşma adımlarının atılabileceğine vurgu yaptı.

Karahan'ın açıklamalarına göre, mevcut sıkı para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları vasıtasıyla dezenflasyon sürecini kuvvetlendirecek. Aynı zamanda, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ortaya konulan makroekonomik çerçevenin de bu sürece önemli katkılar sağlayacağı aktarıldı.

TCMB Başkanı, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile temel eğilimini dikkate alacağını vurguladı.

Bununla beraber, ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılık sağlanacak. Başkan, politika faizi adımlarının ise, enflasyon görünümüne odaklanarak her toplantıda ihtiyatlı bir şekilde gözden geçirileceği belirtti.

Karahan, enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma yaşanması halinde para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağını belirtti.