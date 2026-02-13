Merkez Bankası verilerine göre, piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10'e geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11'e yükseldi.

DOLAR TAHMİNİ NE OLDU?

Yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket döneminde 51,09 TL'ye geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşti.