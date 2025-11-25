HSBC’nin yayımladığı yeni rapor, Türk ekonomisinin 2025’te iç ve dış şoklara rağmen dayanıklılığını koruduğunu ortaya koydu. Banka, Merkez Bankası’nın faiz indirim politikasını sürdüreceğini ve aralık ayında 150 baz puanlık bir indirimin gelebileceğini öngörüyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Rapora göre, yıl sonunda yüzde 32 seviyesinde olan manşet enflasyonun 2026 sonunda yüzde 20’ye gerilemesi bekleniyor. Ancak güçlü iç talep, yüksek enflasyon beklentileri ve sınırlı döviz kuru değerlenmesi nedeniyle fiyat baskılarının yavaş azalabileceği belirtiliyor. Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13–19 aralığında, orta nokta ise yüzde 16 olarak açıklanmıştı.

HSBC, 2026’da politika faizinin yüzde 25,5’e düşmesini ve ekonominin yüzde 3,5 civarında büyümesini bekliyor. Büyümenin yüzde 3–4 aralığında tutulmasının, politika yapıcılar için öncelik olacağı vurgulanıyor. Raporda döviz politikası belirsizliklerinin sürdüğü, TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 2023 Haziran–2024 Aralık arasında yüzde 31 arttığı, 2025’te ise yatay seyrettiği kaydedildi.

SİYASİ BELİRSİZLİKLER HALA RİSK UNSURU

Siyasi belirsizlikler ve mali risklerin 2026’da ana risk unsuru olmaya devam edeceği ifade edilirken, ekonomik istikrar programının üçüncü yılında rayından çıkmamasının piyasalarca olumlu karşılandığı aktarıldı. Bütçe açığının daraldığına dikkat çekilen raporda, 12 aylık kümülatif açığın geçen yıl GSYH’nin yüzde 4,7’sinden ekimde yüzde 3,9’a gerilediği belirtildi. Orta vadeli programın ise 2026’da mali sıkılaşmaya işaret etmediği, uzun vadede güvenilir bir mali konsolidasyon ve reformların ise şimdilik geri planda kalmasının beklendiği ifade edildi.