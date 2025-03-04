Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, küresel ekonomi dünyasının yakından takip ettiği HSBC Küresel Yatırım Zirvesi’ne katılacak. 25-27 Mart tarihleri arasında Hong Kong’da gerçekleştirilecek zirvede, “Küresel Ekonomiyi Bağlayan Yeni Ağlar” başlığı altında önemli konular ele alınacak.
FED BAŞKAN YARDIMCISI DA YER ALACAK
HSBC Küresel Yatırım Zirvesi, dünya ekonomisini şekillendiren üst düzey isimleri bir araya getirecek. Zirvede, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Leel Brainard, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu Jorge Familiar, Moody’s Başkanı Robert Fauber ve eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne gibi önemli isimler yer alacak.
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay’ın, Türkiye ekonomisine dair güncel değerlendirmelerde bulunması ve küresel finans dünyasıyla Türkiye’nin ekonomi politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.