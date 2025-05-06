Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Merkez Bankası'nın faaliyetlerini açıklamadan önce muhalefet vekilleri tarafından protesto edildi.

Karahan'ın sunumundan önce muhalefet milletvekilleri Karahan’ı ‘19 Mart Darbesinin bedeli 57 milyar dolar’ yazılı dövizler ile karşıladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “19 mart sivil darbedir. Kimsenin can, mal, namus güvenliği kalmamıştır” dedi. Fatih Karahan, Ağbaba’ya “konuşacağız” dedi.

CHP'li Veli Ağbaba, "19 Mart darbesinde Türkiye tam 57 milyar dolar zarar etti. 19 Mart darbesi sadece Ekrem İmamoğlu’na yapılan darbe değildir. Sadece CHP’ye yapılan darbe değildir. Tüm fakire, fukaraya yapılmış darbedir. Yoksul kesimler bu darbenin bedelini ödemektedir" diye konuştu.

"Yoksullar gittikçe yoksullaşmaktadır" diyen Ağbaba, şunları söyledi:

"19 Mart darbesi, demokrasiye vurulmuş darbedir. Yargı eliyle sivil darbe yapılmıştır. Böyle devam ederse ülke ekonomisi çökmeye devam edecektir. Hiç kimsenin diploması garanti altında değildir.

5 euro, AB’nin en küçük banknotu, Türkiye’nin en büyük banknotu olan 200 liradan daha büyüktür. Bir ülkenin itibarı parasıdır, pasaportudur. 200 TL para birimimizle bir kilo kemik alınamıyor. İki yıldır verilen emeklerin hepsi çöp oldu."