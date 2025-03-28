Ekonomistler, Merkez’in rezervindeki gerçek düşüşün analitik bilançodan anlaşabileceğini belirterek, 19-20-21-24 Mart’ta 4 işlem gününde TCMB’nin 28 milyar dolarlık rezerv satışı yaptığını hesaplamıştı.

62 MİLYARA İNDİ

Verilere göre Merkez Bankası’nın brüt rezervi 171 milyar dolardan 163.1 milyar dolara, döviz rezervi de 97 milyar dolardan 88.3 milyar dolara indi. Bir önceki hafta 73 milyar 900 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 11 milyar 804 milyon dolar azalarak 62 milyar 96 milyon dolara indi. TCMB’nin altın rezervi ise 74 milyar 12 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara çıkarak rekor kırdı. İngiliz haber ajansı Reuters’ın hesaplamasına göre Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu ancak bu haftanın salı günü artıya döndü. Salı günü döviz pozisyonunda 400 milyon dolarlık artış hesaplandı.

KKM’deki düşüş hız kesti

Kur Korumalı Mevduatlar’daki (KKM) düşüş siyasi operasyonun etkisiyle 21 Mart haftasında hız kesti. KKM geçen hafta 19.8 milyar lira azalarak 798.8 milyar liraya indi. KKM, 14 Mart haftasında 26.5 milyar lira gerilemişti. KKM, 2024 sonundan bu yana 331 milyar lira geriledi.