Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ramazan ayının fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Merkez Bankası çalışanlarının analizlerine yer verilen “Merkez’in Güncesi” blogunda, 2025 yılında Ramazan ayının manşet enflasyona doğrudan etkisinin gıda fiyatları üzerinden yaklaşık 0,5 puan olduğu ifade edildi.

Analizde, Ramazan ayının özellikle işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde, işlenmemiş gıda enflasyonuna Ramazan’ın sırasıyla 1,16 ve 3,53 puanlık yukarı yönlü etkisi olduğu vurgulandı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki enflasyona ise aynı dönemlerde 0,75 ve 1,09 puan artışla yansıdığı kaydedildi.

TCMB’nin analizinde, “2025 yılında Ramazan ayının manşet enflasyona gıda kaynaklı doğrudan etkisini yaklaşık 0,5 puan olarak hesaplıyoruz” ifadesi yer aldı. Bu tür dönemsel etkilerin, fiyat istikrarının sağlanmasında dikkatle izlenmesi gerektiği de vurgulandı.