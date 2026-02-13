ING tarafından yayımlanan analizde, enflasyon resmi hedefin üzerinde seyretmesine rağmen para politikasında temkinli bir gevşeme eğiliminin korunmasının beklendiği ifade edildi. Raporda, ocak ayındaki enflasyon baskılarına karşın önümüzdeki dönemde kademeli faiz indirimlerinin devam edebileceği kaydedildi.

KADEMELİ İNDİRİM SÜRECİ VURGUSU

Analistler, faiz indirimlerinin hızının ve zamanlamasının enflasyon verileri, fiyatlama davranışları ve iç talepteki seyre bağlı olacağını vurguladı. Mevcut çerçevede ani ve sert adımlardan kaçınılacağı, daha sınırlı ve dikkatli indirimlerle ilerlenmesinin öngörüldüğü belirtildi. Raporda kademeli yol haritasının öne çıktığı ifade edildi.

MART TOPLANTISINDA 100 BAZ PUAN OLASILIĞI

Raporda, son dönemde artan fiyatlama baskıları ve iç talep koşullarındaki toparlanmanın TCMB’nin geçtiğimiz ay faiz indirim hızını yavaşlatmasına neden olduğu değerlendirildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında indirim hızının yeniden artırılabilmesi için “daha yüksek bir eşik” aradığı belirtildi.

ING analistleri, bu yaklaşımın önümüzdeki ay 100 baz puanlık yeni bir faiz indirimi ihtimalini gündemde tuttuğunu, ancak koşullara bağlı olarak geçici bir duraklamanın da ihtimal dahilinde bulunduğunu aktardı. Böyle bir durumda TCMB’nin veri akışını ve enflasyon görünümünü yeniden değerlendirerek sonraki toplantılarda adım atabileceği kaydedildi.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 28

ING’nin baz senaryosuna göre TCMB politika faizinin 2026 yılı sonunda yüzde 28 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu tahmin, yıl geneline yayılan kademeli indirim sürecine dayanıyor ve mevcut sıkı para politikası duruşundan kontrollü bir gevşeme patikasına geçileceği varsayımını içeriyor.

Raporda, faiz tahmini açısından risklerin yukarı yönlü olduğunun altı çizildi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, fiyatlama davranışlarında kalıcı bozulma ya da iç ve dış şokların politika faizinin beklenenden daha yüksek seviyede kalmasına yol açabileceği belirtildi. Bu çerçevede enflasyon verileri ve iç talep dinamiklerinin belirleyici olacağı ifade edildi.

ING raporunda, TCMB’nin para politikasında temkinli ve kademeli bir gevşeme sürecini sürdürmesinin beklendiği vurgulandı. Faiz indirimlerinin hız ve zamanlamasının ise enflasyon görünümü ile ekonomik verilerin seyrine bağlı olacağı kaydedildi.

