Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 43 seviyesinden yüzde 40,50’ye çekti. Piyasalarda 200 baz puanlık bir indirim bekleniyordu ancak karar 250 baz puan oldu. Bu adım, piyasalarda farklı yorumlara neden olurken faizlerin seyrine ilişkin dikkat çekici tahminler gündeme geldi.

ENLASYON BEKLENT İ LER İ VE FA İ Z KARARI

Uzmanlara göre, hanehalkının en çok etkilendiği kalemler arasında gıda ve konut yer alıyor. Son dönemde kira artışlarının yüzde 40’ın üzerine çıkması vatandaşın enflasyon algısını yükseltiyor.

Bu nedenle, faizlerin düşüşüne rağmen enflasyon beklentilerinin yönetilmesi kolay olmayabilir. Ekonomistler, fiyat artışlarının kontrol altına alınmadan beklentilerin düşürülmesinin güç olacağı görüşünde.

“ OLA Ğ AN Ü ST Ü B İ R GEV Ş EME DE Ğİ L ”

Değerlendirmelere göre, yıllık enflasyon ile politika faizi arasındaki makas 10 puanı bulmuş durumda. Bu nedenle, atılan adımın olağanüstü bir gevşeme olarak değerlendirilmediği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın gerektiğinde faiz indirim hızını yavaşlatabileceği mesajı verdiğini belirtiyor. Ayrıca, politika faizinin yüzde 40’ın altına düşmesi halinde kur hareketlerinin daha yakından takip edileceği öngörülüyor.

MEVDUAT VE KRED İ FA İ ZLER İ NASIL ETK İ LENECEK?

Uzmanların tahminlerine göre, bankalar kısa süre içinde mevduat faizlerinde 2 ila 3 puanlık düşüşe gidebilir. Bu durum, para piyasası fonlarının getirilerinde de bir miktar azalma yaratabilir.

Ancak kredi faizlerinde hızlı bir geri çekilme beklenmiyor. Çünkü kredi büyümesine yönelik sınırlamalar devam ediyor. Bu nedenle, kredi faizlerinde düşüşlerin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Eğer sınırlamalar gevşerse, mevduat faizlerinde olduğu gibi daha belirgin bir geri çekilme görülebilir.

KUR VE TL'N İ N SEYR İ

CNNTÜRK'te yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın en önemli hedeflerinden biri TL’nin cazibesini korumak. Uzmanlara göre, kurun enflasyon oranında aylık artış göstermesi olağan. Ancak kur getirilerinin faiz oranlarının üzerine çıkması halinde dövizde yukarı yönlü hareketler yaşanabileceği ve Merkez Bankası’nın bu duruma izin vermeyeceği belirtiliyor.

D İ KKATLER YEN İ VER İ LERDE

Özetle, Merkez Bankası’nın faiz indirimi piyasalar açısından sürpriz bir adım olarak değerlendirildi. Mevduat faizlerinde düşüşler beklenirken kredi faizlerindeki gevşemenin daha sınırlı olacağı öngörülüyor. Uzmanlara göre, bundan sonraki süreçte açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri Merkez Bankası’nın adımlarını şekillendirmede kritik rol oynayacak.