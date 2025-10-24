Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirmesinin ardından yüzde 40’ın altına düşüldü, psikolojik sınır aşıldı.

Temmuz ayından bu yana her toplantıda faiz indirimine giden TCMB, her ne kadar şahin bir PPK metni yayımlamış olsa da ekonomistlere göre orta yolu bulmak adına bu sembolik indirimi yaptı. Vatandaşların en çok ilgilendiği nokta ise mevduat ve kredi faizlerine bu indirim ne zaman yansıyacağı oldu.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Merkez Bankası temmuz ayında yüzde 46 ile başlayan politika faizi eylülde yüzde 40,5’e inmişti. Temmuz ayında yüzde 53 seviyesinde olan mevduat faizleri peyderpey gerilemiş yüzde 48’e kadar düşmüştü. Tüm kredi türlerinde de faiz oranı yüzde 3’ün altına kadar indi.

Hala yüksek olan banka konut kredisi faizleri yüzde 2,69’a kadar düşerken araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kullandığı taşıt kredilerinde de oran yüzde 2,90 seviyesine kadar geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri ise yüzde 3’ün altında bulunuyor.

Dünkü toplantısında TCMB politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50’ye düşürdü. Kararın ardından piyasalar, kredi ve mevduat faizlerinde nasıl bir değişiklik olacağını tartışmaya başladı.

KREDİ FAİZLERİNE NASIL YANSIYACAK?

Ekonomistlere göre, faiz indiriminin kredi tarafında etkisi sınırlı kalacak. Uzmanlar, mevcut kredi faizlerinin enflasyona kıyasla oldukça düşük olduğuna dikkat çekerek, “Kredi faizlerinde aylık oranlar yüzde 2,90 civarında, yıllıkta ise yüzde 32-33 seviyelerinde. Bu nedenle 100 baz puanlık indirimin tamamı kredi faizlerine yansımayacak. Yalnızca 0,10 puan civarında, yani yüzde 2,80 seviyelerine kadar küçük bir düşüş olabilir” değerlendirmesini yaptı.

MEVDUATTA DAHA SERT DÜŞÜŞ

Buna karşın, mevduat faizlerinde daha net bir yansıma bekleniyor. Uzmanlar, mevcut enflasyon koşullarında mevduat faizlerinin yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, “Yüzde 41-48 bandında değişen mevduat faizleri, indirimin etkisiyle 1 puan civarında gerileyebilir. Oranlar yüzde 40-47 aralığına düşebilir” görüşünü paylaştı.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ

Uzmanlar ayrıca, Merkez Bankası’nın aralık ayında yapılacak toplantısına da dikkat çekti. Bankanın bundan sonraki adımlarında enflasyonun seyrinin belirleyici olacağı vurgulandı.

“Eğer aylık enflasyon yüzde 3 seviyelerinde kalmaya devam ederse, Merkez Bankası’nın faiz indirim alanı daralır” diyen ekonomistler, dezenflasyon sürecinin korunması için bankanın likiditeyi sıkılaştıracak yeni tedbirler alabileceğini belirtti.

Ekonomistlere göre, önümüzdeki aylarda enflasyonun yönü, Merkez Bankası’nın faiz politikası açısından belirleyici olacak.