MERKEZ Bankası’nda eski Başkan Hafize Gaye Erkan’ın görevine son verilmesine kadar uzanan mobbing şikayetlerinin ardından şimdi de kaçak işçi skandalı patlak verdi.Merkez Bankası’nda garson, çaycı ve temizlik görevlisi olan 100’e yakın personelin yılbaşından bu yana 7 gündür kayıt dışı çalıştırıldığı ortaya çıktı. Skandalı tesadüfen öğrenen personel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayet yağdırmaya başladı.

KOŞULLAR AĞIR

İddialara göre, taşeron firma Merkez Bankası’nda ‘dış kaynak’ statüsünde çalışan personelini aralık ayında habersizce işten çıkardı. Ancak aynı işçileri yılbaşından itibaren çalıştırmaya devam etti. Şirket yönetimi, pazartesi günü Merkez Bankası’nın Ankara’daki binasında çalışan personele, görev tanımının değiştirilip genişletildiğini bildirdi.

Kaçak çalıştırıldıklarını bilmeyen işçiler, tek taraflı alınan ve iş yükünü en az iki kat artıran bu kararın İş Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek itiraz etti. İtiraz edenlerin işten atılacağı söylenince işçiler, sorunu Merkez Bankası üst yönetimine iletti. Banka yönetimi de sessiz kalınca işçiler ağır çalışma koşullarını şikayet için Çalışma Bakanlığı’na başvurdu. Dilekçeleri inceleyen müfettişler, Merkez Bankası’nda 7-8 yıldır çalışan işçilere, “İş akdiniz kayıtlarda görünmüyor. Bu nedenle şikayetinizi değerlendirmeye alamıyoruz” yanıtını verince skandal ortaya çıktı. İşçiler, aralıkta işten atıldıkları ve 7 gündür kayıt dışı çalıştırıldıkları gerekçesiyle yeni şikayette bulundu.

Girdi-çıktı yapılmış

SÖZCÜ’ye konuşan işçiler, “Bakanlık 1 Ocak’tan bu yana sigortasız çalıştırılmamız nedeniyle inceleme başlattı” dedi. Merkez Bankası’nda kadrolu ve taşeron şeklinde iki farklı yöntemle personel çalıştırıldığını belirten işçiler, “Taşeron işçi çalıştıran şirketler belirli aralıklarla ihaleye katılıp işi üstleniyor. Taşeron şirketler değişse de işçiler pek değişmiyor. Halen görevde olan şirket, yasalara aykırı olarak girdi-çıktı yöntemi uygulayıp bizi mağdur etmiş. Bu yöntem kayıt dışı çalışan işyerlerinde yaygın. Ancak Merkez Bankası’nda yaşanması çok ilginç” dedi.