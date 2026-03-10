Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), rezerv kayıplarının sürmesi durumunda faiz artırımı dahil ek sıkılaştırmanın gündeme gelebileceğini belirtti.

TEPAV'ın yayımladığı 26’ncı Para Politikası Değerlendirme Notu’nda enflasyon görünümünün yüksek seyrini sürdürdüğü, enflasyon beklentilerinin hedeflenen seviyenin üzerinde kaldığı ve hem küresel hem de yurt içi gelişmelerin makroekonomik istikrar açısından önemli riskler barındırdığı vurgulandı.

Değerlendirmede, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiği belirtilerek son iki aylık enflasyon ortalamasının yıllıklandırılmış değerinin 2026 yıl sonu için hedeflenen enflasyon aralığının üst sınırının belirgin şekilde üzerinde olduğu ifade edildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ HEDEFİN ÜSTÜNDE SEYREDİYOR

Raporda, farklı kesimlerin önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerinin birbirinden ayrışmasına rağmen ortak noktanın tüm beklentilerin hedeflenen enflasyon oranının üzerinde kalması olduğu kaydedildi.

Beklentilerin çıpalanamamasının fiyatlama davranışlarında atalet yarattığı ve bunun da enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı ifade edildi.

Ayrıca Ortadoğu’da devam eden savaşın enerji, emtia ve uluslararası taşımacılık fiyatları üzerindeki etkisinin enflasyon görünümüne yönelik belirsizlikleri artırabileceğine dikkat çekildi.

MALİYE POLİTİKASI VE YAPISAL REFORMLAR

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, enflasyonla mücadelede yalnızca para politikası araçlarının yeterli olmayacağını belirterek maliye politikası ve yapısal reformların önemine işaret etti.

Bu kapsamda kapsamlı bir vergi reformu yapılması, kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi, kamu harcamalarının etkinlik ve verimlilik esasına göre yeniden yapılandırılması ve koşullu gelir garantilerinin gözden geçirilmesi gibi bütçe açığını azaltıcı adımların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda ayrıca rekabet ortamının güçlendirilmesi ve fiyatlama davranışlarında katılık yaratan yapısal sorunların giderilmesinin enflasyonla mücadeleyi destekleyeceği belirtildi.

REZERV KAYBI DEVAM EDERSE EK SIKILAŞMA GELEBİLİR

Notta mevcut koşullar altında politika faizinin sabit tutulması ve mevcut operasyonel çerçevenin korunmasının uygun olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Ancak rezerv kayıplarının devam etmesi halinde faiz artırımı dahil ilave parasal sıkılaştırıcı önlemlerin gecikmeden gündeme alınabileceği vurgulandı.