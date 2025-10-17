TCMB, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu kapsamında hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) belirli aralıklarla denetim yürütüldüğünü bildirdi.

Banka’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2024 tarihinde başlatılan denetim süreci sonucunda hazırlanan raporda suç şüphesi taşıyan bazı bulgulara rastlandı. Bunun üzerine TCMB, 6 Aralık 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BORSA İSTANBUL'DA SERT SATIŞ

Merkez Bankası’nın açıklamasının ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10,338 puan ile güne başlamasının ardından yüzde 2,24’ün üzerinde değer kaybıyla 10,106 puanla güne devam ediyor, bankacılık hisselerinde satış baskısı öne çıktı.

Dünü 13 bin 373 puandan kapatan bankacılık endeksi, bugün 11.32'de yüze 2,96 değer kaybederek 12 bin 976 puana geriledi

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası, yaptığı açıklamada “Konuya ilişkin yargı süreci Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu denetim ve soruşturmanın, ödeme sistemleri ve elektronik para kuruluşlarına yönelik yeni düzenlemeler öncesinde kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.