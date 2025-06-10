Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk hamlesini gerçekleştirdi. TCMB, 17.06.2025 vadeli 100.00 milyar TL tutarlı haftalık repo ihalesi açtı.

Banka, 1 hafta vadeli 100 milyar TL tutarında repo ihalesi açarak piyasaya likidite sağladı.

FAİZ İNDİRİMİNİN AYAK SESLERİ

Hali hazırda yaklaşık 500 milyar TL civarında seyreden likidite açığını dikkate alan uzmanlar, bu adımın devam etmesi halinde fonlama faizinin yüzde 46’ya gerileyebileceğini öngörüyor.

Gecelik borç verme faizinin yüzde 49 seviyesinde olduğu mevcut durumda, Merkez Bankası’nın bu uygulamayı birkaç gün sürdürmesi durumunda, politika faizinde kademeli bir gevşeme yaşanabileceği belirtiliyor.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Tatil dönüşünde borsa haftaya yükselişle başlarken, bankacılık endeksi uçuşa geçti. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe 9 bin 557 puanla yükselişle başladı. Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında gelen mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı toplantısında faiz indirebileceğine dair beklentiler kuvvetlenirken, özellikle bankacılık sektöründe dikkat çeken güç oluyor. Öte taraftan uzmanlar, Merkez Bankası'nın rezervlerinde devam eden yükselişin de faiz indirim sürecini destekleyici bir katalizör olabileceğini ifade ediyor. Bu gelişmeler, faizin en büyük rakibi olan borsaya güç veriyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BANKALARI UÇURDU

Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası2nın faiz indirilebileceği ihtimali borsa tarafını harekete geçirdi. Bankacılık endeksinin belirleyici unsurlarından olan faiz indirim beklentisi bankalara yaradı. Bankalarda artış gün içinde yüzde 4'ün üzerine kadar tırmanış gösterdi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandırırken yükselişine devam etti.

Bankacılık endeksi haftayı 13 bin 50 puandan tamamladıktan sonra, yüzde 4'ten fazla yükselerek 13 bin 604 puana yükseldi.