Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçe gösterilerek Papara Elektronik Para A.Ş.'nin "faaliyet izninin iptali" kararını kaldırdı. Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanan 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal edilmişti. PAPARA SORUŞTURMASI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı. 27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt liderliği" ile suçlanıyor. 2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.

