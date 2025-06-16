Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, cari işlemler hesabı nisanda 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari açık ise 1 milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 891 milyon dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR NİSAN 408 MİLYON DOLAR OLDU

Yıllıklandırılmış verilere göre, nisan ayında cari açık yaklaşık 15,8 milyar dolara ulaştı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise aynı dönemde 60,4 milyar dolara çıktı. Hizmetler dengesi 62 milyar dolarlık fazla verirken, birincil gelir dengesi 17,3 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 188 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler kaleminde nisan ayında toplam net giriş 3 milyar 903 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemde en büyük katkı 3 milyar 92 milyon dolarla seyahat gelirlerinden, 1 milyar 600 milyon dolarla da taşımacılıktan geldi.

Doğrudan yatırımlar tarafında ise nisan ayında 268 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler Türkiye’ye 408 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaparken, Türk yatırımcılar yurt dışında 676 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Gayrimenkul yatırımlarında da dikkat çeken veriler yer aldı: Türk vatandaşlarının yurt dışından 232 milyon dolarlık gayrimenkul aldığı görülürken, yabancı yatırımcılar Türkiye’de 140 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yaptı.

PORTFÖY YATIRIMLARI NİSANDA 11 MİLYAR DOLAR AZALDI

Portföy yatırımları kaleminde nisan ayında 10,9 milyar dolara yakın net çıkış yaşandı. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 6,4 milyar dolarlık satış yaptı. Ayrıca, yurt dışı yatırımcıların Türkiye kaynaklı tahvil satışları da dikkat çekti: Banka tahvillerinde 578 milyon dolar, kamu tahvillerinde 2,1 milyar dolar, diğer sektör tahvillerinde ise 17 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

REZERVLER NİSAN AYINDA 25 MİLYAR DOLAR AZALDI

Nisan ayında bankalar yurt dışından aldıkları kredilerin 10,8 milyar dolarlık kısmını geri öderken, kamu ve reel sektör sırasıyla 3 milyon dolar ve 625 milyon dolar tutarında net kredi kullandı. Diğer yatırımlar kaleminde yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatları toplamda 534 milyon dolar net artış gösterdi. Son olarak, TCMB’nin resmi rezervlerinde nisan ayında 24 milyar 988 milyon dolarlık dikkat çekici bir azalma yaşandı.